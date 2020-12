Questa mattina, il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani ha incontrato i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna e dei Reparti Speciali dell’Arma presenti in città, per un saluto in occasione delle festività natalizie. Accolto nella sala “Virgo Fidelis” della caserma “Luciano Manara” dal Comandante Provinciale, Colonnello Pierluigi Solazzo, con la sobrietà richiesta nel rispetto della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del Covid-19, l’alto Ufficiale ha ringraziato i militari per l’impegno svolto a favore della cittadinanza. Nell’occasione, il Generale Angrisani ha esteso la sua vicinanza a quei Carabinieri che durante il servizio sono stati contagiati dal virus che li ha costretti a isolarsi dai colleghi e familiari, mettendo a dura prova soprattutto quei giovani militari accasermati i cui parenti risiedono in altre Regioni d’Italia.

(nella foto il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani saluta un’Allieva Maresciallo della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, in servizio di tirocinio presso la Stazione Carabinieri di San Giovanni in Persiceto).