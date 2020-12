E’ successo ieri sera, tra le ore 19:00 e le 21:00, durante i servizi di controllo del territorio che i militari della Compagnia Carabinieri di Borgo Panigale stavano facendo in supporto alle Stazioni dell’Arma dislocate sul territorio.

Appresa la notizia dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna che a Casalecchio di Reno e nuovamente a Zola Predosa, c’erano un paio di famiglie in pericolo per la presenza di ladri incappucciati che stavano per fare irruzione dalla finestra delle rispettive abitazioni, quattro autoradio militari si sono dirette velocemente sul posto. Alla vista dei Carabinieri che stavano arrivando, i criminali hanno desistito e sono fuggiti per i campi adiacenti, riuscendo a far perdere le tracce tra la vegetazione.