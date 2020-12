Sulla strada provinciale 31 di Acquaria, in un tratto in prossimità del centro abitato di Olina di Pavullo, è stato istituito un senso unico alternato a causa del cedimento di una parte della sede stradale, nel lato di valle, dovuto al movimento della scarpata.

Il provvedimento si aggiunge a quelli già in vigore sulla strada provinciale 35 a Madonna di Pietravolta e sulla provinciale 486 in località Rio Palancato; in entrambi i tratti la sede stradale risulta parzialmente danneggiata a causa di un movimento franoso.