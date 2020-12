A partire da venerdì 11 dicembre 2020 sarà attivo sul sito del Comune di San Felice sul Panaro (www.comunesanfelice.net) il modulo per la presentazione delle domande per i buoni spesa erogati in base a quanto disposto dal Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020. I buoni spesa servono per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per le famiglie e le persone in difficoltà che a causa del Coronavirus hanno perso la propria fonte di reddito e che, non usufruendo di ulteriori forme pubbliche di integrazione al reddito, hanno la priorità nel beneficiare di questa misura straordinaria.

Nel caso in cui il richiedente non sia nelle condizioni di poter compilare il modulo on-line potrà contattare lo sportello sociale del Comune per un appuntamento, telefonando ai numeri 0535/86320 o 0535/86310. Documenti necessari sono la carta di identità e l’estratto conto al 30 novembre 2020. I buoni spesa avranno validità fino al 28 febbraio 2021. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di San Felice sul Panaro.