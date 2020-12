Giovedì 10 dicembre, alle ore 17, la Biblioteca Crovi ha organizzato un’attività online dedicata al periodo delle festività, rivolta a bambini e ragazzi. “La cena di Natale” è il titolo dell’appuntamento, che vedrà una video-lettura a cura dei volontari del gruppo “Arcunta” della Biblioteca, e a seguire un laboratorio creativo per realizzare segnaposto a forma di Babbo Natale.

I materiali necessari per realizzarlo sono cartoncino rosso o gomma crepla, o tempera rossa con pennello; un rotolo di carta igienica terminato, un palloncino bianco o avorio, un pennarello nero o una matita, un pastello rosa, una graffettatrice, la colla e le forbici. Per partecipare ci si potrà connettere tramite google meet all’indirizzo https://meet.google.com/nov-eahu-odq. Per ricevere indicazioni sul laboratorio e link di collegamento è possibile anche scrivere a biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.