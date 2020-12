Un cittadino indiano 50enne residente nel reggiano, che doveva scontare una pena pari a un anno di reclusione per il reato di furto, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, che hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura generale presso l Corte d’Appello di Bologna essendo divenuta esecutiva la sentenza di condanna.

Da ieri mattina il 50enne A.K. cittadino indiano abitante a Campagnola Emilia si trova ristretto in regime di arresti domiciliari presso il proprio domicilio dove è stato condotto dai carabinieri della locale stazione. Il provvedimento restrittivo spiccato a carico dell’uomo, riguarda fatti verificatisi nel carpigiano (MO) per i quali nel dicembre del 2016 la Corte d’Appello di Bologna in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Modena lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione. La sentenza, divenuta definitiva, ha visto quindi l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Corte d’Appello emettere il provvedimento trasmesso ai carabinieri di Campagnola.