Per far fronte alle necessità di personale nelle strutture residenziali del territorio metropolitano, sono stati pubblicati due avvisi per la selezione di Operatori socio sanitari (OSS) e infermieri.

Gli avvisi di ricerca di personale, promossi da Città metropolitana di Bologna e Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana-CTSSM in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, sono rivolti a Operatori Socio Sanitari (OSS) e ad Infermieri, in possesso del titolo di studio correlato.

Il personale selezionato potrà essere impiegato nelle Case Residenza Anziani (CRA), nelle Case di riposo o in altre strutture residenziali nel territorio della città metropolitana di Bologna, in relazione alle necessità conseguenti all’emergenza Covid-19.

La prima selezione dei curricula, sulla base dei titoli posseduti e della disponibilità territoriale, verrà effettuata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro. La Città metropolitana di Bologna metterà poi a disposizione delle strutture interessate l’elenco dei candidati selezionati che saranno contattati direttamente dalle strutture interessate per fornire loro i dettagli relativi a durata del rapporto di lavoro, tipologia contrattuale, orari e sede di lavoro.

Per rispondere alle offerte di lavoro è necessario compilare il nuovo format di Curriculum Vitae su “Lavoro per Te” e inviare online la propria candidatura per l’offerta di lavoro di interesse.

Questo il link con le informazioni per candidarsi www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-persone/consulta-le-offerte-di-lavoro