Un’applicazione per dialogare con il Comune sulla “mobilità d’emergenza”: si chiama “APPuntoCarpi” ed ora è disponibile su Play Store di Google e su Apple Store.

Spiega l’Assessore alla mobilità Marco Truzzi: «L’estate scorsa abbiamo progettato una “Rete Mobilità d’Emergenza”, in sigla RME, con 21 chilometri di piste ciclabili, ma i protocolli anti-Covid continuano a rendere di fatto impossibile organizzare incontri in presenza per condividere il progetto con cittadini ed eventualmente migliorarlo. Adesso, scaricando questa applicazione è possibile inviare al Comune di Carpi suggerimenti e proposte. Per esempio sarà possibile proporre segnaletica per nuove “case avanzate” in incroci, magari da realizzare l’estate prossima, oppure suggerire luoghi per l’installazione di ulteriori rastrelliere porta-bici ad arco».

Un’applicazione dunque dedicata specificamente alla RME, perché per le altre segnalazioni (manutenzione, richieste di modificare la viabilità eccetera) bisogna continuare a rivolgersi all’Urp “QuiCittà” o scrivere a segreteria.infrastrutture@comune.carpi.mo.it

«Le condizioni meteorologiche – prosegue Truzzi – hanno interrotto la realizzazione del secondo stralcio a nord di Carpi (vie Manzoni, Pezzana, ecc.), quindi al momento nella mappa di “APPuntoCarpi” sono evidenziate solo le ciclabili esistenti e realizzate nel primo stralcio. Queste mappe saranno aggiornate appena possibile, perché per noi si tratta innanzitutto di un esperimento di partecipazione, dato il particolare periodo storico».