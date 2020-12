Inizia il 14 dicembre con il laboratorio “Cose preziose: da Stephen King a Stranger Things” la rassegna “Stories”, che prevede dodici incontri gratuiti online per bambini e ragazzi proposti dal Comune di Fiorano Modenese e dall’associazione Lumen.

“Il progetto – spiegano gli organizzatori – vuole innanzitutto far interagire ragazze e ragazzi con scrittori, illustratori e fumettisti di tutto il territorio nazionale. È una finestra su un mondo, quello della narrazione per ragazzi, che non ha eguali e che, soprattutto in questo momento può rivelarsi, preziosa. L’iniziativa rappresenta, infatti, un’opportunità per sostenere i talenti personali dei più giovani, quali potenziali appassionati e produttori di storie, oltre a essere bella occasione per stare insieme e divertirsi”.

Il primo appuntamento online, “Cose preziose: da Stephen King a Stranger Things”, è in programma per lunedì 14 dicembre alle ore 16, con la scrittrice Roberta Balestrucci. È già possibile prenotarsi tramite la mail info@casacorsini.mo.it: il laboratorio è gratuito, ed è rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

“Di solito quando si parla di libri e film horror – spiega Roberta Balestrucci – il primo pensiero che occupa la nostra mente è la raffigurazione di un mostro sotto il letto, o qualcos’altro di spaventoso. Ma ci si è mai chiesti cosa sia realmente l’elemento che più ci terrorizza? Che ci fa paura? Quale elemento ci tiene incollati a un libro o a un film? Vedremo come i personaggi di Stephen King, per lo più ragazzi, incarnino le “grandi paure”, e come, allo stesso tempo, riescano a superarle trovando il coraggio per andare avanti in quello che è il grande mondo delle scoperte. Un ottimo alleato, oltre alle opere del grande scrittore americano, sarà la serie tv “Stranger Things”: analizzeremo insieme tante storie tra paura, crescita, adolescenza e storia del cinema. Perché anche le paure sono preziose!”

Roberta Balestrucci, nata a Macomer dove vive e lavora, ha pubblicato la graphic novel “Ken Saro Wiwa” per BeccoGiallo, “Storie di grandi uomini e delle grandi donne che li hanno resi tali”, “Perfide”, “Non è bella ma…” per Hop Edizioni, “Cosetta” adattamento de “I Miserabili” per Gallucci Editore, “Annie. Il vento in tasca” per Sinnos Editore.