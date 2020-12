Nonostante le note criticità idriche della provincia, non si sono fermate le attività di controllo del territorio dell’arma dei carabinieri e soprattutto nel continuare a vigilare sull’altra emergenza, quella sanitaria, con riguardo al rispetto delle disposizioni anti contagio. I servizi espletati nei giorni scorsi, con funzioni di verifica del rispetto del DPCM e anti assembramento effettuati anche in concorso con la Guardia di Finanza e con le Polizie Locali nel territorio provinciale hanno permesso di elevare, a Medolla, tre sanzioni per violazione del divieto di spostamento in orario notturno, e a Mirandola di elevare un ulteriore violazione amministrativa per lo stesso motivo.



