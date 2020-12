Titolari di bar sanzionati e persone denunciate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante i servizi di controllo del territorio dedicati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A Fontanelice i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 50enne straniero che, sottoposto all’isolamento fiduciario per la sua accertata positività al Covid-19, è uscito dall’appartamento per andare a passeggio per le strade di quel Comune. Individuato dai militari che stavano pattugliando la zona, l’uomo è stato identificato, denunciato e invitato a rientrare immediatamente in casa.

Alle ore 19:15 di ieri, a San Benedetto Val di Sambro, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di un pubblico esercizio che stava somministrando alimenti e bevande a sette clienti seduti all’interno del suo locale, violando la normativa sulla chiusura dei locali alle ore 18:00.

Dalle prime luci dell’alba, in occasione della festività odierna, onde evitare pericolosi assembramenti di persone e verificare l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione personale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno messo in campo centinaia di militari a bordo di pattuglie, costantemente radio collegate con le Centrali Operative dell’Arma: Bologna, San Giovanni in Persiceto, Molinella, Vergato e Imola, così da garantire le condizioni di sicurezza previste dai protocolli operativi.