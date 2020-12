Nelle prime ore della giornata precipitazioni diffuse, localmente anche di moderata intensità e che saranno a carattere nevoso sopra quota 400 metri sul settore occidentale e sopra 1000 metri sui rilievi centrali; nella mattinata graduale attenuazione dei fenomeni, che diverranno sparsi e occasionali durante le ore pomeridiane e in esaurimento nelle ore serali. Temperature: minime comprese tra 4 gradi sul settore occidentale e 7 gradi sulla fascia costiera; massime in diminuzione sul settore orientale, tra 6 e 10 gradi. Venti: deboli occidentali al mattino, per divenire deboli di direzione variabile nella giornata. Mare: molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)