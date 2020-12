MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente la situazione a centrocampo non è delle migliori e quindi faremo delle valutazioni, ma cercherò di fare le scelte migliori per l’Inter. Domani vedrete quali saranno le scelte”. A dirlo il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida decisiva contro lo Shakhtar in Champions League. Non giocherà Vidal (“Non possiamo rischiarlo, è indisponibile”), in dubbio Barella, out Nainggolan e Vecino: assenze che complicano la vita a Conte che non vuole sentire parlare di ‘biscottò tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach. “Non sono preoccupato – assicura in conferenza stampa -. Stiamo parlando di Champions League, di grandi club, non di tornei da bar. Mi auguro che nessuno, a livello di media, possa cavalcare queste situazioni. Penso sia deprimente per noi sentire queste illazioni. Il calcio è bello e ognuno farà di tutto per vincere la propria partita”.

Conte dice anche che “dobbiamo guardare alla realtà dei fatti, che dice che dobbiamo vincere la partita contro un’ottima squadra come lo Shakhtar: abbiamo delle problematiche importanti a stilare la formazione, per questo motivo dovremo essere bravi a esaltarci nelle difficoltà. Una settimana fa, in conferenza stampa, prima del Borussia eravamo morti: ora c’è uno spiraglio di luce, dobbiamo vincere”.

(ITALPRESS).