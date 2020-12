Alle ore 09:00 questa mattina i vigli del fuoco sono intervenuti con due squadre e un mezzo d’appoggio per un incendio presso l’uscita 5 della tangenziale dove bruciava un impianto per la distribuzione dell’energia elettrica sulla linea ferroviaria Bologna- Padova. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, bonificato l’area e messo in sicurezza la zona per permettere anche l’intervento tecnico del personale di RFI presente. Non si lamentano feriti, è intervenuta anche la Polfer, i Carabinieri e la Polizia locale per gestire la viabilità al di fuori dell’area interessata dall’incendio.

Sulla linea Bologna – Padova, direzione Padova, alle 15:30 il traffico ferroviario era ancora fortemente rallentato tra Castelmaggiore e Bologna. Treni a lunga percorrenza, direzione Padova, deviati via Verona con maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Treni Regionali limitati a Ferrara e Bologna dove è attivato un servizio sostitutivo con autobus.

I tecnici di RFI sono ancora al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea.