Il Roller Hockey Scandiano, dopo solo due giorni, è già pronto per il nuovo incontro di domani a Lodi contro la terza in classifica, per la 10° giornata di Campionato. Sarà sicuramente una partita molto difficile, perché il Lodi è una delle squadre candidate allo scudetto ed ha voglia di riscatto dopo la sconfitta di misura nel big match contro il Forte dei Marmi di sabato scorso.

Nel Lodi militano tra l’altro giocatori anche della formazione Nazionale, quale Capitano Illuzzi, Compagno e Cinquini, oltre a stranieri come il campione Torner. Anche lo Scandiano però ha voglia di interrompere la scia negativa, peraltro dovuta ad un calendario non proprio fortunato.

In occasione della preparazione al campionato, le due squadre si sono incontrate in allenamenti congiunti e lo Scandiano si è sempre fatto valere e speriamo prosegua in campionato.