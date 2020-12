A Modena il Secchia è sceso sotto il livello di guardia e poco prima delle 8 è stato possibile riaprire al traffico ponte Alto e il ponte dell’uccellino tra Modena e Soliera.

Anche il livello del Panaro e del Naviglio sono in calo e via Emilia est nella zona della Fossalta è libera dall’acqua e potrà essere riaperta nel corso della mattina, dopo le pulizie della strada che i tecnici si stanno apprestando a realizzare, come avviene anche per il ponte di Sant’Ambrogio.

Nella zona è stata collocata una roulotte dei volontari della Protezione civile che sarà il punto di riferimento per l’organizzazione della squadre locali e della Regione che si occuperanno della pulizia della strada, con Hera, e delle case di via Scartazza, di via Curtatona e delle aziende della zona.

La Polizia locale sarà sul posto anche per evitare che si formino assembramenti (prevenzione Covid).

Rimangono chiuse via Nonantolana (dalla rotatoria con la tangenziale Rabin in direzione della provinciale 225), via Dotta e via Cavo Argine ad Albareto, ancora non transitabili per le condizioni della sede stradale. Con la chiusura dei portoni vinciani, infatti, quell’area è soggetta al fenomeno di rigurgiti dai canali, tecnici e volontari di Protezione civile sono all’opera da ieri in quella zona.