Nella prima parte della giornata cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche di moderata intensità, con nevicate attorno a 600-700 metri sul settore occidentale, ma con possibili temporanei rovesci nevosi fino a 400-500 metri e di acqua mista a neve fino alla pedecollina. Sul resto dei rilievi la quota neve sarà attorno ai 1000-1200 sul settore centrale e limitata alle cime più alte sul settore romagnolo. Durante il pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, con zero termico in temporanea risalita. Verso sera l’arrivo di un nuovo impulso di precipitazioni interesserà la regione da est verso ovest, con quota neve che sul settore centro-occidentale si riporterà attorno ai 700-800 metri. Temperature: minime senza variazioni di rilievo con valori attorno a 2/3 gradi nelle pianure interne e 6/7 gradi lungo la fascia costiera. Massime in lieve flessione ad ovest, con valori compresi tra 5/6 gradi del settore occidentale e 10/11 gradi di quello orientale. Venti: deboli-moderati in prevalenza da sud-est sulla fascia costiera e sui rilievi, settentrionali sulle pianure centro-occidentali.

(Arpae)