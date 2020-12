A causa delle avverse condizioni meteorologiche, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, tra le varie attività istituzionali di controllo del territorio, stanno svolgendo anche un servizio di monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e corsi d’acqua che attraversano la Provincia, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa.

Dalla Stazione Carabinieri Anzola Emilia monitoraggio del “Corso d’acqua Samoggia”, in corrispondenza del ponte ferroviario di via Antonio Gramsci; Stazione Carabinieri Sasso Marconi monitoraggio del “Fiume Reno”, in corrispondenza di via Gamberi; Stazione Carabinieri Sant’Agata Bolognese (foto) monitoraggio di un collettore delle acque alte, ai confini con Nonantola (MO), “Oasi di Riequilibrio Ecologico il Torrazzuolo”; Stazione Carabinieri Crevalcore monitoraggio di un collettore delle acque alte nei pressi del Ponte di Guazzaloca; Per il Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri Imola monitoraggio del “Fiume Santerno” a Imola (BO).