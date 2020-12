Sabato 5 dicembre 2020 sono stati assegnati i Premi dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro 2020, durante una diretta su piattaforme social e web.

Alla Corte Ospitale è stato assegnato il prestigioso premio Hystrio ANCT 2020 con la seguente motivazione: “Luogo magico dove molti artisti e giovani compagnie hanno trovato casa grazie a un sistema virtuoso di esperienze, di residenze e di produzione attento alla drammaturgia contemporanea e ai nuovi linguaggi della scena.”

Giulia Guerra, dal 2015 direttrice di Corte Ospitale, commenta e ringrazia per il riconoscimento:

“Ricevere oggi questo prezioso riconoscimento è per noi importantissimo, perché ci dà modo di guardare al futuro forti della consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. Abitare ogni giorno questo spazio meraviglioso, condividerlo con gli artisti, creare occasioni di scambio e confronto tra di loro, con noi e con la comunità che ci ospita è ulteriore sprone a non fermarci, e a fare in modo che sempre di più La Corte Ospitale possa essere il luogo dove si immagina il teatro di domani, attraverso la cura dei progetti, anche quelli più fragili, e il sostegno ai giovani talenti.

Immaginare con consapevolezza e passione il domani: è questo il nostro obiettivo di oggi e dei giorni, anche complessi, che viviamo. Farlo con questo premio in tasca è ulteriore motivo di forza. Grazie quindi a chi – ANCT e Hystrio – ha voluto darci questa forza.”

La Corte Ospitale è un’impresa di produzione teatrale riconosciuta dal Mibact e dalla Regione Emilia-Romagna. Dal 2018 diventa Centro di Residenza Emilia-Romagna. La Corte Ospitale è uno spazio aperto e abitato che vuole essere un generatore di processi creativi e culturali, sia per gli artisti che produce e ospita in residenza, sia per il territorio che la circonda.

La consegna dei premi avverrà nella prossima primavera a Roma.