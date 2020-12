Unanime cordoglio, in città, per la scomparsa di Carlo Ognibene, storico collaboratore, negli anni passati, del Sassuolo Calcio, e poi del Fiorano. Nativo di Torre Maina, classe 1934, Ognibene abitava nel reggiano ma a Sassuolo era legato a doppio filo: da una parte la lunga militanza in neroverde (‘Ciao Carlo, sei stato cuore e storia del mondo neroverde’, il tweet con cui il Sassuolo ne ha ricordato la figura), dall’altra anche la preziosa testimonianza che Ognibene portava presso le scuole cittadine in occasione del ‘Giorno della memoria’: la famiglia Ognibene ospitò infatti, durante le persecuzioni razziali, una famiglia di ebrei presso la loro casa di Torre Maina, salvandola dalla deportazione.

Ognibene lascia la moglie Eliana Medici ed i figli Stefano, Daniela e Roberta.