Con delibera di giunta l’Amministrazione comunale ha disposto la riduzione delle rette di frequenza per i servizi 0-6 delle scuole comunali e paritarie e per i servizi extrascolastici delle scuole statali, relativamente ai periodi di assenza dei bambini legati all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Nei prossimi giorni sarà inviata una comunicazione alle famiglie i cui figli frequentano i servizi citati.

“Una misura – spiega l’assessore alla scuola Laura Farina – che riteniamo opportuna per continuare ad essere vicini alle famiglie in questo momento difficile. Per poter ottenere questa decurtazione, che concretamente verrà gestita come una riduzione sui pagamenti delle rate successive relative al servizio, i genitori dovranno farci pervenire la documentazione relativa allo stato di isolamento dei figli a partire da novembre. Sul sito del comune abbiamo pubblicato tutte le informazioni su come ottenere questi benefici”.

IN DETTAGLIO

La Delibera di Giunta n. 159/2020 prevede una decurtazione delle rette per i servizi scolastici ed educativi non fruiti, a partire dal mese di novembre, a causa di chiusura straordinaria delle sezioni/classi scolastiche, provvedimenti di isolamento, provvedimenti di quarantena disposti dall’AUSL.

I servizi interessati dalla misura sono:

– nidi d’infanzia comunali e convenzionati;

– scuole d’infanzia comunali e convenzionate;

– servizio di tempo lungo;

– servizio di trasporto scolastico;

– servizio pre-scuola scuole primarie;

I casi specifici per cui è possibile richiedere l’applicazione della misura sulla retta:

– in caso di isolamento dell’intera sezione o classe il provvedimento dell’autorità sanitaria verrà acquisita d’ufficio o tramite invio all’ufficio scuola di idonea documentazione dalle famiglie interessate e il beneficio verrà applicato a tutti i bambini e studenti iscritti a quella sezione/classe;

– in caso di isolamento fiduciario o quarantena di un singolo bambino/studente, la famiglia è tenuta a presentare all’ufficio scuola idonea documentazione dell’Ausl o del pediatra che attesti l’assenza forzata;

– in caso di isolamento fiduciario o quarantena di fratelli/famigliari conviventi con il bambino, la famiglia è tenuta a presentare all’ufficio scuola idonea documentazione dell’Ausl o del pediatra o in alternativa un’autodichiarazione che attesti tale situazione;

Per la decurtazione della retta si richiede l’invio all’ufficio scuola (ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it) di apposita certificazione dell’Ausl attestante il periodo di assenza, entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento non fruito.

Ulteriori informazioni su: www.comune.casalgrande.re.it