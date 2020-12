«Apprendiamo che questa mattina in Duomo è stato dato l’annuncio che il Papa ha nominato monsignor Erio Castellucci Vescovo della nostra Diocesi. Con vivo piacere, mi rallegro per questa scelta: don Erio in questo anno e mezzo si è fatto conoscere e apprezzare da tutta la comunità, in modo particolare per la sua attenzione alle persone più fragili e deboli. Mi piace ricordare che durante questi mesi così intensi, il dialogo e la fattiva collaborazione tra il Comune e la Diocesi non si è mai interrotto anche grazie al vicario generale monsignor Manicardi, che ringrazio sentitamente».

Così il Sindaco Alberto Bellelli sulla nomina del Vescovo di Carpi.