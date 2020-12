Stamattina poco dopo le 8:30 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola in via Selice per l’incendio di una vettura. Il conducente accortosi di un malfunzionamento si è fermato in un parcheggio ed è sceso. Ha visto le fiamme sprigionarsi dall’auto e immediatamente ha chiamato i soccorsi. La squadra giunta sul posto ha spento il rogo. L’auto è rimasta seriamente danneggiata ma nessuno si è ferito.



