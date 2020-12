In un anno così particolare, con le difficoltà che la pandemia ha comportato per scuole e famiglie, acquisisce ancor più rilevanza il completamento del processo di collegamento di tutte le strutture scolastiche pubbliche attraverso fibra ottica.

Si tratta di un’opera fondamentale per permettere agli insegnanti di affrontare al meglio la didattica a distanza, garantendo una connessione più rapida e sicura dalle scuole presenti sul territorio di Formigine e nelle sue frazioni.

In particolare, la fibra a banda ultra larga (BUL) adegua le strutture scolastiche e risponde al Piano BUL, il progetto pubblico del Governo per la diffusione della banda ultra larga nelle scuole entro il 2022.

Il completamento dei collegamenti rappresenta solo l’ultimo tassello di un progetto più ampio anche a livello comunale, cominciato lo scorso anno con la posa della fibra – realizzata da Formigine Patrimonio con un investimento di circa 130mila euro – ed all’implementazione di chilometri di rete urbana MAN.

Oltre alle scuole sono state coinvolte anche altre strutture nevralgiche per la vita comunitaria, come il Centro per le Famiglie e l’Opera Pia Castiglioni.

Il risultato è stato raggiunto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Regione ed in particolar modo Lepida, il sistema pubblico che fornisce servizi digitali alle scuole, in un momento in cui è importante far sì che la scuola rimanga in presenza tanto quanto non è possibile farsi trovare impreparati sulla didattica a distanza.