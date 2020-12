Nella giornata di venerdì, alcuni automobilisti in transito lungo la SS 63 hanno segnalato alla Polizia locale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino una persona ferma sotto la galleria della variante Bocco – Canala. Una pattuglia ha contattato l’uomo, sempre fermo sotto la galleria, il quale ha spiegato di essersi rifugiato lì per la pioggia. Straniero, proveniente da un Paese dell’Ue, dagli accertamenti è risultato essere senza fissa dimora e con diversi precedenti, in particolare una denuncia per porto abusivo di armi da taglio.

A seguito di approfondimenti è risultato in possesso di 2 coltelli e una forbice, di documenti d’identità rubati a Parma e di alcuni monili in oro di cui non ha saputo fornire indicazioni sulla provenienza. Dopo essere stato portato in centrale, dove è stata formalizzata una nuova denuncia a piede libero a seguito dei materiali rinvenuti, l’uomo è stato rilasciato. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica.