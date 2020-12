L’Associazione Culturale “La Nuova Poesia”, con il Patrocinio del Comune di Formigine, in collaborazione col Museo Agorà dell’Arte (Sersale – CZ), il Circolo degli Artisti di Modena, l’editore Il Fiorino e il Reale Ordine di Cipro, indice la XIII Edizione del Concorso Letterario “Parole e Poesia”.

REGOLAMENTO

1. Il concorso, aperto a tutti gli autori in lingua italiana e dialettali, si articola nelle seguenti sezioni:

A) POESIA a tema libero – 1 o 2 poesie in 2 copie.

B) POESIA RELIGIOSA – 1 o 2 poesie in 2 copie.

C) POESIA IN VERNACOLO (con traduz. in italiano) – 1 o 2 poesie in 2 copie.

D) RACCONTO – massimo 5 cartelle, in 2 copie.

E) LIBRO DI POESIE (italiano o vernacolo), 2 copie.

F) POESIA A TEMA: Covid 19: paura e solitudine – 1 o 2 poesie in 2 copie.

G) GIOVANI: vedi relative sezioni.

(le opere possono essere edite o inedite, anche premiate in altri concorsi).

2. Gli elaborati vanno inviati a mezzo posta prioritaria (no raccomandata) entro il 30 GENNAIO 2021 presso: Antonio Maglio (XIII ed.)- via Toscana, 14 – 41043 FORMIGINE (MO)

3. Nella busta, insieme alle opere presentate, inserire un foglio con i propri dati (nome, età, indirizzo, telefono, e-mail, titolo di studio o professione, sezione e titolo delle opere).

4. Ogni autore può partecipare a più sezioni. Il contributo spese è di € 5.00 per sezione, da inserire nella busta, oppure da versare sul ccp 120 40 416 (intestato Editore Il Fiorino -Modena, causale Concorso Letterario) o tramite bonifico bancario (chiedere iban).

5. La Segreteria del Premio comunicherà l’esito delle votazioni e la data della premiazione (nella Sala Loggia del Castello di Formigine), solo ai vincitori e ai segnalati. L’elenco verrà pubblicato su Internet, su varie riviste letterarie e sul sito http://lanuovapoesia.blogspot.com/ .

6. Le opere saranno valutate da una giuria composta da poeti, scrittori, docenti, giornalisti e teologi.

7. La partecipazione al premio implica l’accettazione completa del presente regolamento.

8. I dati personali dei concorrenti saranno tutelati ai sensi del DL 30/06/2003 n.196.

PREMI. Per i primi 3 classificati: Diploma d’Onore, 10 libri di poesie, un piccolo dipinto degli artisti Bruno Caristo ed Elio Caterina (Anir), una confezione di Aceto Balsamico Del Duca di Modena.

Per i Segnalati e i Premi Speciali: Diploma, una confezione di Aceto Balsamico Del Duca, 5 libri di poesie.

A questi potranno aggiungersi ulteriori premi e la pubblicazione di un’antologia dei vincitori.

***

Per info: antonio.maglio@inwind.it, lanuovapoesia@libero.it, tel: 3489216566 (ore 18-20).