Poco dopo le 19:00 si è verificato un incidente stradale in via Cadriano, angolo viale Europa a Bologna. Coinvolti due autoveicoli. In tutto quattro i feriti: due di questi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidati alle cure mediche del 118 che li ha trasportati in ospedale. Il personale sanitario era presente sul luogo dell’incidente con tre ambulanze e un’automedica. Dopo aver soccorso le persone la squadra dei pompieri, con l’ausilio dell’autogrù, ha messo in sicurezza i mezzi incidentati. Presente anche la Polizia locale di Bologna.



