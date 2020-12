Molto nuvoloso o coperto lungo i rilievi in particolare del settore centro-occidentale, nuvolosità variabile altrove. In serata aumento della nuvolosità anche su pianura centro-occidentale. Nel corso della giornata precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, interesseranno le aree di crinale centro-occidentale; possibilità di neve solo sulle cime più alte, in serata estensione delle precipitazioni anche alla pianura centro-occidentale. Temperature: stazionarie con valori minimi compresi tra 2 e 8 gradi nei capoluoghi; massime oscillanti tra 7 e 12 gradi. Venti: deboli dai quadranti meridionali con rinforzi da sud-ovest lungo i rilievi. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo.



