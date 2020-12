OLBIA (ITALPRESS) – Mondo delle moto sotto shock. Nel corso dell’ultima prova del Campionato Italiano Motorally e Raid TT a Olbia, è tragicamente scomparsa la pilota Sara Lenzi. Originaria di Piombino, 18 anni, è stata vittima di un incidente stradale durante un trasferimento dopo il primo Settore Selettivo. La Federazione Motociclistica Italiana tutta, gli organizzatori e il paddock del Motorally esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia della giovane pilota attraverso le parole del presidente Fmi, Giovanni Copioli: “Sono molto vicino alla famiglia di Sara, la cui perdita rappresenta un momento di profondo dolore per tutti noi che viviamo il motociclismo con grande passione. Ai genitori, ai cari e agli amici di Sara vanno le mie più sentite condoglianze e di tutta la Fmi”.

Domani il rally si fermerà in segno di lutto. Riprenderà martedì, con l’ultima giornata della stagione che, per decisione unanime di paddock e organizzatori, verrà dedicata alla memoria di Sara Lenzi.

