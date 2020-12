Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare alle stazioni di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli.

Il provvedimento di chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale comporterà, per chi percorre il Ramo Verde e proviene dalla Tangenziale di Bologna, l’uscita obbligatoria sulla SS9 Via Emilia.

Inoltre, saranno chiusi gli svincoli che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Cesena.