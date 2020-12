Per quanto riguarda l’area di Castelfranco Emilia e, più in particolare, quella di Gaggio, al momento la situazione, seppur in evoluzione, continua ad essere completamente sotto controllo.

Ricordiamo che in seguito alla rottura di una parte di argine tra Gaggio e Bagazzano, sono state attivate una serie di procedure utili a mettere in sicurezza le abitazioni della zona interessata.

Nella zona sono coinvolte circa 60 famiglie, tutte contattate direttamente e per le quali si è predisposta l’evacuazione, laddove necessaria, grazie al supporto di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell’ordine.

In aggiornamento rispetto alla nota ufficiale delle ore 13.00 e a seguito di ulteriori sviluppi, sono state attivate come strutture d’accoglienza tutte le palestre comunali del territorio, diversificando la distribuzione dei posti nel rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza covid.

Pertanto le palestre comunali sono destinate ad accogliere esclusivamente persone covid negative. Per quanto attiene le persone covid positive e quelle in isolamento, sono state individuate strutture ricettive appositamente dedicate.

Complessivamente al momento Castelfranco Emilia dispone di 250 posti letto ai quali se ne aggiungono altri 100 negli alberghi, tutti già pronti. Una disponibilità che potenzialmente nelle prossime ore potrebbe arrivare complessivamente a quota 700.

Va altresì precisato che al momento sono state accolte poche unità, provenienti in buona parte dal Comune di Nonantola e alcune da Gaggio.

Segnaliamo sempre la chiusura di alcune strade: Via Bonvino, Via Viazza, Via Tronco e via Ortigara, oltre alla chiusura di via Emilia da e per Modena (zona Fossalta).

Si sconsiglia ogni tipo di spostamento da e verso le zone interessate. Inoltre, si raccomanda di evitare assolutamente ogni tipo di assembramento di “curiosi” nelle zone coinvolte.

Infine, ricordiamo nuovamente che è stato attivato per la popolazione coinvolta nel territorio di Castelfranco Emilia un numero di telefono da usare SOLO IN CASO DI EMERGENZA: 3498323693.