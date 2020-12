Questa mattina, intorno alle ore sette i vigili del fuoco sono intervenuti a Sasso Marconi in Via Sagittario, per esondazione del “Canale del Maglio”. L’acqua ha invaso la via e minacciava alcune installazioni industriali della zona. Sul posto, il personale del 115 con il funzionario di servizio, hanno allertato l’azienda proprietaria del canale per abbassare il livello dell’acqua.

A scopo precauzionale via Sagittario è rimasta chiusa al traffico ed è stata evacuata una persona dalla sua abitazione. I vigili del fuoco hanno dunque messo in sicurezza lo scenario e vigilato fino alle ore 11:00 quando l’emergenza è completamente rientrata. Presenti anche i carabinieri e l’ufficio tecnico del comune di Sasso Marconi, per le loro competenze.