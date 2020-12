ROMA (ITALPRESS) – “E’ un Natale particolare, siamo in pandemia, anche se la curva da quello che sappiamo sta lentamente scendendo. Sarà un Natale di sacrifici, dovremo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità. Proprio nel periodo natalizio dovremo allontanarci da quelle che erano le nostre tradizioni, fare festa tutti insieme. E’ un sacrificio necessario che ci consentirà di affrontare l’anno nuovo in maggiore sicurezza”. Così a Sky TG24 Live In Courmayeur, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Parlando dei controlli effettuati dalle forze di polizia per il rispetto delle regole anti covid, Lamorgese ha spiegato che “sono necessari da parte delle forze di polizia. Dal mese di settembre a oggi sono stati fatti circa sei milioni di controlli, anche se il 50% sono stati registrati nel mese di ottobre e novembre. Il problema è la nostra responsabilità personale: dobbiamo renderci conto che dobbiamo portare sempre la mascherina, evitare assembramenti. I controlli sono necessari e si faranno, ma occorre un comportamento responsabile da parte di tutti noi. Le forze di polizia che utilizziamo sono un numero elevato, però lo faranno con grande senso di equilibrio, perchè nel momento in cui teniamo aperti i negozi lo facciamo anche per salvaguardare un certo tipo di economia. Allo stesso tempo occorre che i titolari delle attività pongano in essere delle precauzioni, cercando di conservare regole primarie importanti. I controlli si faranno, però ci vuole grande senso di equilibrio e di responsabilità”.

(ITALPRESS).