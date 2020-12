Alle ore 15:15 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Anzola dell’Emilia per un incidente stradale. Un’auto condotta da una donna ha sbandato ed è finita contro il guardrail incastrandosi. La persona alla guida è stata aiutata ad uscire dall’abitacolo dai soccorritori e presa in carico dal 118 che l’ha trasferita in ospedale. I vigili del fuoco, poi, hanno messo in sicurezza la zona e l’autovettura. L’intervento ha comportato la rimozione di alcuni tratti di guardrail. Sul posto, oltre 115 e 118, anche le forze dell’ordine.



