Da giovedì 10 dicembre la biblioteca comunale Paolo Monelli riprende, su appuntamento o prenotazione, i servizi che erano attivi prima della sospensione di novembre, ai sensi del DPCM del 3 dicembre.

Sarà possibile richiedere, come già avviene ora, libri in prestito, prenotando telefonicamente o tramite mail, e ritirarli in modalità veloce ‘take away’, negli spazi del BLA. Oppure accedere agli scaffali scegliendo liberamente un testo, ma solo su appuntamento e con un tempo di permanenza limitato. Infine dal 10 dicembre si potranno prenotare i posti studio, con accesso alla sala studio da lunedì 14 dicembre.

Tutti i servizi saranno erogati nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

L’orario di apertura della biblioteca comunale tornerà ad essere dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Il BLA sarà chiuso nelle giornate del 7 e 8 dicembre.

Per prenotazioni ed informazioni si può scrivere alla mail biblioteca@fiorano.it oppure chiamare il numero 0536 833403