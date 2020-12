Dal 9 dicembre la Biblioteca Mabic di Maranello riapre, secondo quanto stabilito dall’ultimo DPCM governativo. La biblioteca è aperta con i servizi di accesso allo scaffale e prestito librario con formula “take away”, entrambi su appuntamento.

Per prenotare è possibile utilizzare il sito del Comune, grazie a un calendario online che permette di scegliere giorno e orario per la consultazione agli scaffali o il prestito. Per informazioni si può contattare lo 0536 240 028 o scrivere a biblio.maranello@comune.maranello.mo.it.

Gli orari di apertura della biblioteca sono lunedì 14.30-19, da martedì a sabato 9-13 e 14.30-19, chiusa lunedì 7 dicembre e sabato 2 gennaio 2021 per l’intera giornata, aperta giovedì 24 e 31 dicembre dalle 9 alle 13.