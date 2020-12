È indetto per l’intera giornata di mercoledì 9 dicembre 2020 uno sciopero generale proclamato da FP CGIL, CISL FP, UIL FPL E UIL PA per tutto il personale dipendente degli enti e delle pubbliche amministrazioni a cui si applicano i CCNL del personale dei Comparti e delle Aree Funzioni Centrali, delle Funzioni Locali e della Sanità; dalla Federazione sindacale FSI- USAE per il personale del comparto del SSN.

Nel rispetto del diritto di sciopero, nella giornata saranno garantite le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza.