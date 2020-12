Il Comune di Lama Mocogno accenderà ufficialmente alle ore 16.30 di domani pomeriggio – sabato 5 dicembre 2020 – le luminarie natalizie. Nell’arco di un mese, da domani fino all’Epifania, la centrale via Giardini sarà illuminata a festa e un grande albero di Natale porterà una nota gioiosa nei pressi dell’incrocio che fronteggia piazza della Pace, su un vero e proprio crocevia del Frignano, grazie alla posizione centrale di Lama Mocogno sui principali assi viari della montagna.

“Quest’anno non sarà possibile svolgere una manifestazione pubblica in occasione dell’accensione delle luminarie – sottolinea il sindaco Giovanni Battista Pasini – . Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale e i volontari delle associazioni di Lama Mocogno si sono impegnati per rendere ancora più bello il nostro paese, perché è nei momenti di difficoltà che dobbiamo riscoprirci uniti e rilanciare l’impegno per essere sempre più una comunità coesa e solidale, anche attraverso questi segni”.

Stefania Benassi, assessore a Turismo, Commercio, Associazionismo, descrive così il programma degli addobbi natalizi a Lama Mocogno: “Accanto al grande albero sulla via Giardini sarà allestita la casa di Babbo Natale, mentre gnomi in legno di pino caratterizzeranno il tema dell’edizione 2020. Quattro vetrine sono state allestite con addobbi e luci, grazie a volontari delle associazioni, mentre il teatro all’aperto La Rotonda ospiterà il presepe dell’Associazione volontari pubblica assistenza (Avpa)”.