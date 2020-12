ROMA (ITALPRESS) – La Roma vince e si mette in tasca il primo posto nel girone A di Europa League. Gli uomini di Fonseca rimontano per 3-1 lo Young Boys conquistando l’obiettivo con una giornata d’anticipo: a Nsema rispondono Mayoral, una perla assoluta di Calafiori, al primo gol con i capitolini, e la rete di Dzeko.

Giallorossi che anche stasera si presentano in campo con un undici parecchio rimaneggiato, lasciando inizialmente in panchina alcuni tra i propri gioielli come Dzeko, Spinazzola e Pellegrini. Tra i giovani spazio e fiducia a Calafiori, protagonista della prima azione dei padroni di casa con un esterno velenoso al 2′. Al 7′ invece è Bruno Peres ad andare vicino al vantaggio, ma il suo calcio di punizione è neutralizzato da Von Ballmoos. Le occasioni sono quasi solo per la Roma, fermata dalla sfortuna e dall’ottimo rendimento dell’estremo difensore dello Young Boys nella prima mezz’ora. Gli svizzeri però sono più cinici e al primo tiro in porta segnano: Cristante si fa beffare sull’uno contro uno da Nsame che incrocia battendo Pau Lopez al 34′. Gol a sorpresa che non disunisce la squadra di Fonseca, anzi la carica. Villar e Carles Perez fraseggiano e mettono paura agli ospiti, ma è Pedro a instradare l’1-1: l’ex Barcellona e Chelsea imbuca centralmente e dopo una respinta del portiere arriva l’incornata di Borja Mayoral al 44′. A ribaltare il risultato è un gol d’autore firmato dal diciottenne Riccardo Calafiori: un mancino perfetto che si stampa sotto l’incrocio al 59′ per il meritato 2-1. Fonseca inserisce uomini d’esperienza e il 2-2 non è mai una paura concreta. Il quarto gol arriva ma è il 3-1 di Edin Dzeko che torna a segnare all’81’ e mette al sicuro il primo posto. Nel finale spazio anche per il rosso diretto a Camara per una brutto fallo di reazione ai danni di Mkhitaryan.

