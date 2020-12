I soci del Rotary Club Reggio Emilia, in occasione del Natale, hanno donato al Comune 1.000 euro da destinare a due famiglie reggiane in difficoltà economica e seguite dai Servizi sociali comunali.

La donazione del bonifico, al Fondo di mutuo soccorso attivato dall’Amministrazione comunale nel corso dell’emergenza Covid 19, è avvenuta simbolicamente nella sede del Clud: il Comune era rappresentato dalla dirigente dei Servizi sociali Germana Corradini e il Rotary Clud Reggio Emilia dal presidente Riccardo Zucchetti (foto allegate).

“Il perdurare dell’emergenza sanitaria – dice il sindaco Luca Vecchi – sta prolungando e talvolta aggravando le situazioni di molte famiglie già seguite dai Poli territoriali del Servizio sociale. Pertanto il sostegno che può arrivare tramite le donazioni è particolarmente prezioso in questo periodo. Ringraziamo il Rotary per questa iniziativa, che consentirà un importante sostegno per due famiglie con bambini, che si trovano in estrema difficoltà”.

Si ricordano le coordinate per donazioni con bonifico bancario al Fondo di mutuo soccorso del Comune di Reggio Emilia:

Iban: IT 83 U 02008 12834 000105890704 (BIC: UNCRITMM) con causale ‘Emergenza COVID-19’.