Sono caduti altri dieci centimetri neve nella zona del Passo delle Radici, che si aggiungono agli oltre 30 centimetri caduti nelle scorse ore. Per questa ragione prosegue l’attività di controllo da parte dei tecnici e degli operatori della Provincia con i mezzi spartineve e spargisale, per assicurare la percorribilità delle strade, in particolare sulla provinciale 324 del Passo delle Radici.

Al momento le strade sono tutte percorribili, comprese quelle di montagna, dove prosegue l’attività di salatura e sgombero da eventuali piante cadute sulla sede viaria.

Su tutte le strade è in vigore l’obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l’effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c’è l’obbligo di catene e o gomme da neve.