I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del I Gruppo della Guardia di Finanza in servizio presso l’Aeroporto G. Marconi, hanno intercettato una spedizione

proveniente da Dubai che ha permesso di rinvenire, occultati all’interno di alcuni fusti in

metallo, ben 120 kg di tabacco per narghilè.

In particolare la spedizione ha da subito evidenziato delle anomalie tali da indurre gli operanti a ritenere che all’interno dei fusti, dichiarati come poltrone, ci fosse della merce di

contrabbando.

Il controllo radiogeno dei fusti ha confermato i sospetti, infatti all’interno degli stessi sono stati rinvenuti ben 120 confezioni sottovuoto tutte contenenti tabacco per narghilè come

dimostrato anche dalle analisi qualitative effettuate dal laboratorio regionale delle Dogane.

Il destinatario, un cittadino francese, recatosi al ritiro della spedizione, è stato identificato e

denunciato alla locale A.G. per il reato di contrabbando.

Il Decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6 che ha recepito la Direttiva 2014/40/UE stabilisce l’obbligo della notifica degli ingredienti dei prodotti del tabacco da immettere sul mercato per cui il servizio rientra in quei settori operativi a cui sia ADM che la GDF attribuiscono grande importanza, garantendo il forte e costante impegno volto ad assicurare legalità e trasparenza nel settore dei tabacchi definendo azioni volte a prevenire e contrastare condotte illecite, tutelando così l’intero settore.