Da domani entrano nel vivo le celebrazioni istituzionali del XXX anniversario della strage al Salvemini, che ricorre il 6 dicembre. La cerimonia in commemorazione delle vittime del Salvemini sarà online venerdì 4 dicembre alle 18, con contributi video dei rappresentanti istituzionali, per il Comune di Bologna quello del Sindaco Virginio Merola. Si potrà seguire la cerimonia sul canale YouTube Salvemini6dicembre1990

Sabato 5 dicembre alle 12.30, l’assessora Susanna Zaccaria parteciperà per il Comune di Bologna alla piantumazione di dodici alberi dedicati alle dodici “Ragazze e Ragazzi del Salvemini 1990” nel parco Zanardi di Casalecchio di Reno. Sabato 5 e domenica 6 dicembre i dodici volti e l’ultimo tema in classe dei ragazzi e delle ragazze del Salvemini saranno al centro delle storie di una campagna social. Si può seguire sui canali del Comune di Bologna: Twitter, Facebook e Instagram

Domenica 6 dicembre, alle 10.30, nella Casa della Solidarietà “A. Dubcek” in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno, saranno deposte le corone di fiori in ricordo delle vittime. L’assessora Susanna Zaccaria parteciperà alla cerimonia in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Tutto il programma e gli approfondimenti sono sul sito dedicato:

www.salvemini6dicembre1990.it