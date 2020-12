Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa del maltempo e della neve che ha coperto le strade e reso più problematica la circolazione. Le squadre sono intervenute per rimuovere ostacoli, soccorrere veicoli finiti fuori strada o camion che dopo aver sbandato, si sono messi di traverso sulla carreggiata, a causa delle condizioni del manto stradale.

I maggiori problemi si sono riscontrati in Appennino e nella zona pedemontana. Questa notte a Monzuno e Monghidoro sono stati effettuati soccorsi per veicoli finiti fuori strada sulla SP 61 e in zona Frassineta. Questa mattina intorno alle 06:00 una squadra ha soccorso un camion che ha sbandato sulla SP325. Molti gli alberi caduti o pericolanti e carichi di neve. In città, via della Beverara, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare dalla neve il tendone di un oratorio parrocchiale.