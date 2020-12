Prenderanno il via nei prossimi giorni due nuovi servizi del Comune di San Felice sul Panaro per aiutare le persone fragili over 70, senza rete parentale, e i malati cronici. Il primo, realizzato con la collaborazione dei medici di famiglia, delle farmacie del paese e del volontariato cittadino, prevede il ritiro dalla farmacia e la consegna a domicilio, effettuati dal Gruppo Scout San Felice 1, dei farmaci prescritti dal medico.

Il servizio, del tutto gratuito, ha lo scopo anche di ridurre la mobilità delle persone anziane in funzione dell’emergenza sanitaria. Saranno gli stessi medici di famiglia a segnalare al Comune le persone in difficoltà che potrebbero usufruire del servizio. Da notare invece che per le persone in sorveglianza sanitaria di isolamento fiduciario o positive al Covid-19, proseguirà il protocollo operativo già previsto mediante il contatto con il Punto unico di accesso socio sanitario (Puass). L’altro servizio al via nei prossimi giorni prevede il ritiro e la consegna, sempre gratuiti, dei piani terapeutici dalla farmacia dell’ospedale di Mirandola al domicilio delle persone fragili residenti a San Felice sul Panaro. Per maggiori informazioni si può telefonare ai numeri telefonici del Comune di San Felice sul Panaro: 0535/86320 e 0535/86310.