“Alla luce dei risparmi sulle competenze stipendiali degli Agenti tra gli anni 2018 e il 2019 il Sulpl, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, ha chiesto all’amministrazione di effettuare una donazione benefica all’AUSL di Reggio Emilia per la gestione delle strutture della nostra provincia che si occupano di COVID-19.

In questi momenti di emergenza l’AUSL Di Reggio Emilia è stata tra quelle AUSL che dati alla mano in Emilia-Romagna ha effettuato più screening per il COVID tra gli operatori della Polizia Locale.

Alla luce del risparmio accertato per la Polizia Locale Pianura Reggiana come Sindacato abbiamo ritenuto doveroso richiedere un impegno concreto da parte dell’amministrazione tramite una donazione benefica che equivalente ai risparmi individuali sulle competenze stipendiali degli Agenti di Polizia Locale.

Come Sulpl abbiamo chiesto tramite apposito access atti copia delle valutazioni del Comando per avere contezza degli importi precisi su cui poter eventualmente fare questa importante donazione.

Ci aspettiamo che il Presidente dell’Unione o l’Assessore delegato ci rispondano positivamente….Sarebbe un bel segno verso le nostre comunità!”