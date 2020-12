Questa notte alle 4:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Savena a Monghidoro in soccorso di un mezzo pesante rimasto bloccato a causa della neve caduta copiosa in Appennino. Il manto stradale coperto ha impedito all’autoarticolato di continuare la marcia. La squadra sul posto, una volta allertato il soccorso stradale, ha proceduto ad ancorare in sicurezza il grosso camion che è stato poi rimorchiato. Nessun ferito. Sul posto i carabinieri. Analogo intervento di assistenza ad un mezzo pesante in difficoltà per il maltempo a Bologna, intorno alle 09:00, questa mattina, in via Olmetola.



