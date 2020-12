I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un modenese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo durante un controllo del territorio che i militari stavano effettuando per le strade del rione “Pilastro”. L’uomo, 43enne, è stato identificato ieri pomeriggio mentre si trovava al volante di un’Alfa Romeo 147 che stava viaggiando a passo d’uomo in via Larga. Insospettiti dall’andatura del conducente, i Carabinieri si sono avvicinati al veicolo e dopo aver intimato l’alt al conducente, lo hanno identificato e sottoposto a una perquisizione.

All’interno di un paio di buste per la spesa appoggiate sui sedili posteriori dell’auto, i militari hanno trovato un panetto di hashish e altre dosi confezionate della medesima sostanza stupefacente per un totale di circa 120 grammi, mentre nel borsello che il 43enne portava a tracolla, sono stati rinvenuti 430 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. La droga è stata sequestrata e affidata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’automobilista, gravato da precedenti di polizia, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.