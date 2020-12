Venerdì 27 novembre, Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV ha presentato in videoconferenza il Bilancio Sociale 2018, un documento che rappresenta l’esito di un percorso di rendicontazione nell’ambito della ricerca-azione “Il Valore Aggiunto Sociale di AVIS in Emilia Romagna. Percorso per l’elaborazione di un modello di rendicontazione sociale”, promosso da AVIS Emilia Romagna ODV allo scopo di dotare ciascuna delle 9 Avis Provinciali di uno strumento adeguato alla più recente normativa atto a presentare le proprie attività, a 360°, alla cittadinanza con la massima trasparenza.

Il lavoro svolto ha rappresentato per AVIS la creazione di una nuova metodologia focalizzata sull’analisi delle quattro dimensioni principali secondo cui analizzare un’organizzazione senza fini di lucro: risorse economiche ed umane, democrazia e partecipazione, qualità dei servizi e impatto sulla comunità. Attraverso di esse si evidenzia come le attività di donazione di sangue e plasma, organizzate nel rispetto delle normative vigenti, richiedano partecipazione, coinvolgimento ed azioni condivise da parte dei volontari donatori e dei volontari amministratori, unitamente ai dipendenti e al personale sanitario.

La consulenza scientifica e la supervisione generale sono state garantite dal prof. Andrea Bassi e dal dott. Alessandro Fabbri del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna.

La direzione artistica del progetto è stata invece affidata ad Alessandro Bortolotti, appassionato e apprezzato fotografo reggiano che ha voluto incentrare il suo lavoro sul tema della danza (danza è lottare contro tutto ciò che ci trattiene, è dire molte cose senza proferir parola, è arte che i ballerini donano al pubblico).

Con la redazione del Bilancio Sociale 2018, e in previsione della prossima pubblicazione del Bilancio Sociale 2020, Avis Provinciale di Reggio Emilia ODV ha voluto rendere conto alla comunità del ruolo significativo di AVIS per i pazienti, i donatori e per le Istituzioni con cui garantiscono sicurezza, affidabilità e responsabilità sociale di tutto il “sistema sangue”.

Con la condivisione del lavoro svolto l’Associazione reggiana ha voluto coinvolgere, includere e rendere partecipe dei risultati conseguiti i propri stakeholders (“portatori di interesse”) interni ed esterni al fine di generare partecipazione ed attivismo civico, valori di primaria importanza soprattutto in questo particolare contesto in cui l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha sviluppato una straordinaria azione di sinergia fra Enti del Terzo Settore, Istituzioni e comunità di cittadini.

In questo Bilancio Sociale sono rappresentati i valori, i principi e la mission di AVIS, la sua storia, le principali attività realizzate e i percorsi di azione messi in campo, insieme ai risultati perseguiti e agli obiettivi futuri, con l’auspicio di poter ricevere un prezioso feedback anche da parte degli stakeholder dell’Associazione e di tutti coloro che, col desiderio di conoscere meglio AVIS, si cimenteranno nella lettura di queste pagine.