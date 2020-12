I carabinieri della Sezione Operativa di Modena, ieri hanno tratto in arresto un soggetto di origini nigeriane, classe 1981, per spaccio di sostanze stupefacenti. Procedendo ad una perquisizione domiciliare di iniziativa nei confronti del soggetto, con numerosi precedenti specifici, i militari rinvenivano 160 gr di shaboo; 20 involucri di cocaina; 60 involucri di eroina e 400 gr di mannitolo, sostanza utilizzata per tagliare la cocaina.

Venivano trovati anche una decina di smartphone, di cui la metà ancora confezionati, e una cifra complessiva di oltre 7.000 € in contanti (più diverse banconote di valuta straniera).

Il soggetto, portato in caserma per la redazione degli atti di rito, veniva dichiarato in arresto in base all’art. 73 del D.P.R. 309/90. L’autorità giudiziaria, prontamente informata dei fatti, disponeva la traduzione dell’arrestato presso la casa circondariale di Modena per la convalida dinanzi al Gip.